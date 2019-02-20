Депутат Госдумы попросит Следком проверить законность сноса старинных домов в центре Краснодара

Депутат Госдумы Наталья Костенко 20 февраля заявила о намерении направить письмо следователям, чтобы они разобрались, был ли законным снос старинных домов в Краснодаре

Об этом она написала в своем фейсбуке .

«Сегодня еще направим письмо в Следственный комитет, чтобы его специалисты разобрались, что именно произошло в понедельник со зданиями рядом с драмтеатром и насколько снос произошел в рамках закона», — говорится в сообщении.

Депутат рассказала порталу Юга.ру, что запрос в Следком планируют отправить до конца дня.

«Следственный комитет попросим узнать, кто снес эти дома, были ли соответствующие разрешения на работы, насколько это законно», — добавила Костенко.