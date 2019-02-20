Депутат Госдумы попросит Следком проверить законность сноса старинных домов в центре Краснодара
Депутат Госдумы Наталья Костенко 20 февраля заявила о намерении направить письмо следователям, чтобы они разобрались, был ли законным снос старинных домов в Краснодаре
Об этом она написала в своем фейсбуке.
«Сегодня еще направим письмо в Следственный комитет, чтобы его специалисты разобрались, что именно произошло в понедельник со зданиями рядом с драмтеатром и насколько снос произошел в рамках закона», — говорится в сообщении.
Депутат рассказала порталу Юга.ру, что запрос в Следком планируют отправить до конца дня.
«Следственный комитет попросим узнать, кто снес эти дома, были ли соответствующие разрешения на работы, насколько это законно», — добавила Костенко.
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Как сообщали Юга.ру, 18 февраля в краевом центре начали сносить строения на участке, расположенном между Театром драмы и улицами Красноармейской, Длинной и Коммунаров. Общественники возмутились и заявили, что работы ведутся в 200-метровой охранной зоне нескольких памятников.
В мэрии пояснили, что здания давно были признаны аварийными и подлежали сносу. Работы провел собственник участка — «АлМакс-Строй». Гендиректор компании, депутат ЗСК Александр Агеев рассказал, что на месте снесенных домов хотят построить здание общественного назначения в стиле старого города.
О судьбе других памятников архитектуры Краснодара, которые находятся в плачевном состоянии, читайте в материале портала Юга.ру «Десять самых "убитых" памятников архитектуры Краснодара».
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