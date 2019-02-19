В Краснодаре собственник памятника архитектуры на Коммунаров реконструирует его незаконно

Дом присяжного поверенного Сербина 1910 года постройки в центре Краснодара реконструируется незаконно, заявили в краевом управлении государственной охраны объектов культурного наследия

Кирпичный дом по улице Коммунаров, 18 после постройки принадлежал присяжному поверенному Вячеславу Сербину. Позже в нем проживал Г. Сахав, которого называли обувным королем, с женой и слугами. Последние годы дом находился в запустении и умирал.

В прошлом году особняк выставили на продажу за 12 млн рублей. Кто стал собственником здания неизвестно, но несколько недель назад в доме начались строительные работы. Оказалось, что они ведутся с нарушением закона.