В Краснодаре собственник памятника архитектуры на Коммунаров реконструирует его незаконно
Дом присяжного поверенного Сербина 1910 года постройки в центре Краснодара реконструируется незаконно, заявили в краевом управлении государственной охраны объектов культурного наследия
Кирпичный дом по улице Коммунаров, 18 после постройки принадлежал присяжному поверенному Вячеславу Сербину. Позже в нем проживал Г. Сахав, которого называли обувным королем, с женой и слугами. Последние годы дом находился в запустении и умирал.
В прошлом году особняк выставили на продажу за 12 млн рублей. Кто стал собственником здания неизвестно, но несколько недель назад в доме начались строительные работы. Оказалось, что они ведутся с нарушением закона.
По словам руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Романа Семихатского, у владельца здания потребовали прекратить работы, но на требование он не отреагировал.
«Мы направляем уже завтра, максимум послезавтра, исковое заявление в суд. Потому что добровольно останавливать работы собственник отказывается. У них разрешения нет, безусловно. Нет проекта реставрации, нет разрешения на проведение работ. Лицензированная организация, я так понимаю, не привлечена к этим работам. Мы выдали предписание о приостановке работ, но судя по тому, что работы продолжаются, приостанавливать их придется только через суд», — рассказал Семихатский.
О судьбе других памятников архитектуры Краснодара, которые находятся в плачевном состоянии, читайте в материале Десять самых «убитых» памятников архитектуры Краснодара.
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