В России 3% отцов берут больничный для ухода за больным ребенком

В России 43% родителей вызывают врача на дом, когда их ребенок заболел ОРВИ

По данным опроса «Mail.ru Дети», 48% родителей обращаются к врачам, только если состояние ребенка тяжелее, чем обычно.

В 30% семей на больничный по уходу за ребенком уходит мать, в 3% — отец, еще 6% родителей берут больничный по очереди. К 19% семей приезжают помочь бабушки и дедушки, сообщает РИА «Новости».

В исследовании говорится, что 70% жителей доверяют рекомендациям медиков, 54% при лечении ОРВИ у детей опираются на собственный опыт, 13% советуются со старшими родственниками.

Основным методом профилактики простуды 43% опрошенных считают проветривание помещений. Еще 42% родителей для профилактики болезней регулярно моют руки.

По данным исследования, 31% взрослых боятся переохлаждения детей, 23% родителей делают детям прививки от гриппа, а 25% семей не проводят никакой профилактики.

В опросе приняли участие 30 тыс. пользователей проекта «Mail.ru Дети». Исследование проводили с 22 по 29 января.