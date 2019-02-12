В России 3% отцов берут больничный для ухода за больным ребенком
В России 43% родителей вызывают врача на дом, когда их ребенок заболел ОРВИ
По данным опроса «Mail.ru Дети», 48% родителей обращаются к врачам, только если состояние ребенка тяжелее, чем обычно.
В 30% семей на больничный по уходу за ребенком уходит мать, в 3% — отец, еще 6% родителей берут больничный по очереди. К 19% семей приезжают помочь бабушки и дедушки, сообщает РИА «Новости».
В исследовании говорится, что 70% жителей доверяют рекомендациям медиков, 54% при лечении ОРВИ у детей опираются на собственный опыт, 13% советуются со старшими родственниками.
Основным методом профилактики простуды 43% опрошенных считают проветривание помещений. Еще 42% родителей для профилактики болезней регулярно моют руки.
По данным исследования, 31% взрослых боятся переохлаждения детей, 23% родителей делают детям прививки от гриппа, а 25% семей не проводят никакой профилактики.
В опросе приняли участие 30 тыс. пользователей проекта «Mail.ru Дети». Исследование проводили с 22 по 29 января.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в России до 18 февраля будет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа.
В январе несколько школ и детских садов Ставропольского края закрыли на карантин по ОРВИ. Роспотребнадзор рекомендовал закрыть на карантин учебные учреждения Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. В поликлиниках Адыгеи 12 февраля увеличили часы работы из-за роста заболеваемости ОРВИ.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.