Из-за эпидемии ОРВИ школы и детские сады Карачаево-Черкесии рекомендовали закрыть на 10 дней

Карачаево-Черкесия

Распечатать

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесии рекомендовало закрыть школы и детские сады с 5 февраля в связи с эпидемией ОРВИ

Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Из-за осложнения эпидемиологической ситуации ведомство рекомендовало муниципалитетам перенести каникулы на период с 5 по 15 февраля. Также на это время советуют закрыть детские сады. Глава минобрнауки региона уточнила, что окончательное решение будут принимать учреждения.

Кравченко пояснила, что во время досрочных каникул в школах и детсадах проведут санитарную обработку помещений и примут другие меры профилактики, сообщил «Интерфакс-Юг».

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по республике, в Черкесске среди детского населения наблюдается превышение эпидемиологических порогов заболеваемости. Среди школьников от 7 до 14 лет эпидпорог превышен на 63%, среди детей 3-6 лет — на 29%, среди детей до 2 лет — на 17%.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в конце января обострилась эпидобстановка по ОРВИ и гриппу в Северной Осетии. Роспотребнадзор посоветовал закрыть на карантин все школы и детские сады республики. Также на картин закрыли три школы и три детсада на Ставрополье.

4 февраля Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа.

Дети Детские сады Здравоохранение Роспотребназдор Школа Школьники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В новом сквере в Юбилейном микрорайоне Краснодара поставят дог-станции
В Ростове задержали подозреваемого в убийстве человека при перестрелке возле кафе
На борту самолета Москва — Сочи умер пассажир
Власти Адыгеи хотят построить пожарные части в горах и у Краснодара
Краснодарское агентство Ruport представит Россию на фестивале рекламы «Каннские львы»
Пропавший в Армавире руководитель медцентра вернулся домой спустя два месяца

Лента новостей

Статьи

Нейробиолог расскажет о самых важных открытиях в изучении мозга

Посмотрите бесплатную трансляцию лекции

Статьи

Концерт симфонического оркестра Resonance, опера «Пиковая дама»

И другие события Краснодара с 8 по 10 февраля

Власти Кубани предложили продавать алкоголь с утра пораньше

Время продажи алкоголя в крае хотят увеличить

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале