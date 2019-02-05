Из-за эпидемии ОРВИ школы и детские сады Карачаево-Черкесии рекомендовали закрыть на 10 дней

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесии рекомендовало закрыть школы и детские сады с 5 февраля в связи с эпидемией ОРВИ

Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Из-за осложнения эпидемиологической ситуации ведомство рекомендовало муниципалитетам перенести каникулы на период с 5 по 15 февраля. Также на это время советуют закрыть детские сады. Глава минобрнауки региона уточнила, что окончательное решение будут принимать учреждения.

Кравченко пояснила, что во время досрочных каникул в школах и детсадах проведут санитарную обработку помещений и примут другие меры профилактики, сообщил «Интерфакс-Юг».

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по республике, в Черкесске среди детского населения наблюдается превышение эпидемиологических порогов заболеваемости. Среди школьников от 7 до 14 лет эпидпорог превышен на 63%, среди детей 3-6 лет — на 29%, среди детей до 2 лет — на 17%.