Одну из школ Краснодара закрыли из-за пневмонии

Краснодарский край

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В Краснодаре школу № 46 закрыли на десять дней из-за того, что несколько старшеклассников заболели пневмонией

Среди учеников школы № 46 по улице Гидростроителей, 20 подтвердили десять случаев заболевания пневмонией. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, школе объявили каникулы на десять дней. По данным главы города Евгения Первышова, возбудители, которые привлекли к воспалению легких, разные.

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В городском департаменте образования сообщили, что 5 февраля шестеро учеников старших классов не пришли на занятия из-за пневмонии. В школу отправили врачей, специалистов Роспотребнадзора и департамента образования. Анализы взяли у всех, кто контактировал с заболевшими, а также у их учителей. Так нашли еще четырех заболевших.

6 февраля состоится общешкольное родительское собрание, на котором представители школы и медики разъяснят ситуацию и ответят на все вопросы родителей. Планируется, что занятия продолжат в субботу, 16 февраля. 

В школе начали дезинфекцию помещений. После этого возьмут повторные пробы для подтверждения отсутствия возбудителей заболеваний, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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