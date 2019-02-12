В поликлиниках Адыгеи увеличили часы работы из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Адыгее в феврале зарегистрировали более 1,5 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, в республике за минувшую неделю зарегистрировали 1 тыс. 511 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Министр здравоохранения Рустем Меретуков рассказал, что в больницах развернули дополнительные койко-места для больных гриппом и ОРВИ. В медучреждениях переносятся плановые госпитализации. «В целях оперативного оказания помощи пациентам с симптомами гриппа и ОРВИ в поликлиниках в выходные дни с 09:00 до 17:00 будут работать дежурные врачи-терапевты, педиатры, терапевтические и педиатрические медсестры. Предусмотрены и вызовы на дом», — сообщили в минздраве Адыгеи.

В детских садах и школах усилили дезинфекцию и режим проветривания помещений. Руководитель городского комитета по образованию Юлия Миллер сообщила, что в школах Майкопа организовали утренний фильтр, то есть осмотр учеников.