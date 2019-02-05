Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа

Роспотребнадзор с 4 февраля запустил горячую линию по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ

Жители смогут узнать по телефону об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, чем отличаются симптомы этих заболеваний, какие меры нужно предпринять при первых признаках болезни.

Специалисты Роспотребнадзора дадут рекомендации для родителей по профилактике простуды и расскажут о правилах использования масок. Проконсультироваться можно до 18 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жители Кубани смогут получить консультацию по телефону горячей линии: 8 (861) 226-40-74. По данным управления Роспотребнадзора Краснодарского края, с 21 по 27 января в поликлиники региона обратились более 3,6 тыс. человек с признаками ОРВИ. Из них 58% — дети до 14 лет. За этот период медики зарегистрировали 136 случаев заболевания гриппом.