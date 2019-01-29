Три школы и три детсада закрыли на карантин по ОРВИ на Ставрополье

В Ставропольском крае шесть образовательных учреждений временно прекратили работу из-за распространения острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ)

Карантин вводится, если 20% детей в группах детсада или класса в школе отсутствуют из-за заболевания ОРВИ. Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ирина Ковальчук сообщила, что две школы закрыты в Ипатовском районе и одна в Предгорном. Три детсада не работают в Туркменском и Предгорном районах.

Ковальчук уточнила, что ранее из-за роста заболеваемости на карантин были закрыты семь школ, но там уже начался учебный процесс.

По словам Ковальчук, в крае отмечен рост заболеваемости ОРВИ, но эпидемическая обстановка в регионе оценивается как стабильная: эпидпорог превышен только в краевом центре, передает «Интерфакс».

По данным краевого управления Роспотребнадзора, значительный рост заболеваемости ОРВИ — более чем вдвое — был отмечен в крае с 11 по 17 января. За этот период за медпомощью с клиникой ОРВИ и гриппа обратились около 12,5 тыс. человек.