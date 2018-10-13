Против главного архитектора Дербента возбудили уголовное дело
В Дербенте начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города Абулферза Ахмедханова подозревают в превышении полномочий
По версии следствия, Ахмедханов выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четырех пятиэтажных жилых домов, не проверив соответствие представленных компаниями-застройщиками документов требованиям Градостроительного кодекса.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ст. 268 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщает РИА «Дербент» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, в Сочи завели уголовное дело в отношении замдиректора департамента городского хозяйства Сочи. Его подозревают в растрате 123 млн рублей на покупку непригодных для жилья квартир. В администрации заявили, что чиновника не стали увольнять.
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