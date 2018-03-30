Дело бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону направили в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу бывшего главного архитектора Ростова-на-Дону Алексея Полянского, его подозревают в превышении полномочий

По данным управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе, в июле 2016 года Полянский стал фигурантом уголовного дела после того, как выдал разрешение на ввод объектов Ростовского универсального порта, когда сам работал в департаменте архитектуры Ростова-на-Дону. На основании документов ООО «Ростовский универсальный порт» в 2009–2010 годах незаконно приобрело право на пять земельных участков на левом берегу реки Дон, рыночная стоимость которых превысила 500 млн рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС.

За аналогичные преступления ранее осудили экс-директора департамента имущественно-земельных отношений администрации города, а руководитель коммерческой организации был признан виновным по фактам мошеннических действий с земельными участками.