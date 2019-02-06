Главный архитектор Армавира стал фигурантом уголовного дела о строительстве более 10 самостроев

Краснодарский край

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против начальника управления архитектуры и градостроительства и начальника отдела муниципального и земельного контроля Армавира

С 2013 по 2017 год в Армавире с нарушениями построили больше десяти многоквартирных домов на деньги дольщиков. При этом сотрудники администрации города не приняли никаких мер по пресечению самовольного строительства, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Против начальника управления архитектуры и градостроительства и начальника отдела муниципального и земельного контроля Армавира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщила 6 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Армавир Деньги Прокуратура Строительство Халатность
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