Главный архитектор Армавира стал фигурантом уголовного дела о строительстве более 10 самостроев

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против начальника управления архитектуры и градостроительства и начальника отдела муниципального и земельного контроля Армавира

С 2013 по 2017 год в Армавире с нарушениями построили больше десяти многоквартирных домов на деньги дольщиков. При этом сотрудники администрации города не приняли никаких мер по пресечению самовольного строительства, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Против начальника управления архитектуры и градостроительства и начальника отдела муниципального и земельного контроля Армавира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщила 6 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.