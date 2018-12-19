Полиция объявила в розыск уволившегося дистанционного главного архитектора Ялты

МВД по Крыму объявило в розыск и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Ялты 31-летнего Эдема Керимова

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что Керимов 28 ноября ушел с работы в неизвестном направлении и пропал. Заявление об исчезновении мужчины написал его отец.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов рассказал «Интерфаксу», что Керимов долго не выходил на связь, после чего написал заявление об увольнении.

«Он написал заявление о том, что в связи со сложившимися семейными обязательствами просит уволить его по собственному желанию. Оно пришло заказным письмом от 10 декабря 2018 года, отправленным из Симферополя. Человек не выходит на работу, мы его уволим», — сказал Челпанов.

РИА «Новостям» мэр рассказал, что 28 ноября Керимов вызвал скорую и взял больничный. С тех пор не выходил на связь, 3 декабря без его участия утвердили генплан Ялты.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Керимова просят сообщить по телефонам: (3652)667-588, +7(978)859-59-35 или 102.