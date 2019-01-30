СК прокомментировал задержание сенатора от Карачаево-Черкесии

Следственный комитет России рассказал о причине задержания утром 30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова

Как писали Юга.ру, 30 января Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации РФ. Источники сообщили, что депутата подозревают в причастности к убийству двух человек.

В пресс-службе Главного управления СК РФ подтвердили, что Арашуков был задержан по подозрению в причастности к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, передает RT .

Во время расследования уголовных дел следователи получили данные, которые свидетельствуют о причастности к убийствам Арашукова. В результате было принято решение лишить сенатора неприкосновенности члена Совфеда и привлечь его в качестве обвиняемого, сообщила пресс-служба СКР.

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии в мае 2010 года убили советника президента республики Фраля Шебзухова. Трое в масках напали на него и избили битами. Депутат попытался сбежать, но один из нападавших убил его выстрелом.

В марте 2012-го задержали подозреваемых в убийстве, через год суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет. В 2018 году следствие по делу об убийстве Шебзухова возобновили.