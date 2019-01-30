Суд признал незаконным продление ареста первого вице-мэра Сочи

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста в отношении первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина

Как сообщали Юга.ру, 17 октября 2018 года в мэрии Сочи провели обыски, после чего задержали вице-мэра Сергея Юрина и бывшего заместителя главы города Юрия Рыкова.

19 октября Басманный суд Москвы арестовал Юрина и еще нескольких чиновников, обвиняемых в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В декабре суд продлил арест Юрину до 15 марта 2019 года.