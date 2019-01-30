Суд признал незаконным продление ареста первого вице-мэра Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста в отношении первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 17 октября 2018 года в мэрии Сочи провели обыски, после чего задержали вице-мэра Сергея Юрина и бывшего заместителя главы города Юрия Рыкова.

19 октября Басманный суд Москвы арестовал Юрина и еще нескольких чиновников, обвиняемых в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В декабре суд продлил арест Юрину до 15 марта 2019 года.

29 января Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Сергея Юрина и других фигурантов дела, рассказал корреспонденту ТАСС адвокат чиновника Игоря Исаева. По его словам, Басманный суд должен будет еще раз рассмотреть ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым, но в другом составе.

В то же время Мосгорсуд отменил продление срока ареста и отпустил одного из обвиняемых — Андрея Левентюка. Он выйдет из СИЗО в ближайшее время.

Читайте также:

Решение мотивировано тем, что следователь не подписал ходатайство о продлении срока против Левентюка, подчеркнул адвокат.

Сергей Юрин занимал пост замглавы Сочи с 2009 года. В августе 2018‑го он стал первым вице-мэром курорта. 

Коррупция Сочи Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Пятилетняя девочка и ее мать пострадали в ДТП в Анапе
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Ингушетии
Нужен переводчик. Сенатору от Карачаево-Черкесии Арашукову предъявили обвинение, но он его не понял
Дело вице-мэра Сочи Чермита передали в прокуратуру. Он до сих пор не уволен из администрации
В Динском районе в ДТП с трактором пострадали два человека
В Ростове директор департамента транспорта ушел в отставку

Лента новостей

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

Статьи Партнерский

Девять причин сходить в новый ресторан сети «Голый повар»

Статьи

Борьба со стрессом с помощью дыхания: видеоинструкция от проекта «Йога-брейк»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале