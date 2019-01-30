Суд признал незаконным продление ареста первого вице-мэра Сочи
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста в отношении первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина
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Как сообщали Юга.ру, 17 октября 2018 года в мэрии Сочи провели обыски, после чего задержали вице-мэра Сергея Юрина и бывшего заместителя главы города Юрия Рыкова.
19 октября Басманный суд Москвы арестовал Юрина и еще нескольких чиновников, обвиняемых в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В декабре суд продлил арест Юрину до 15 марта 2019 года.
29 января Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Сергея Юрина и других фигурантов дела, рассказал корреспонденту ТАСС адвокат чиновника Игоря Исаева. По его словам, Басманный суд должен будет еще раз рассмотреть ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым, но в другом составе.
В то же время Мосгорсуд отменил продление срока ареста и отпустил одного из обвиняемых — Андрея Левентюка. Он выйдет из СИЗО в ближайшее время.
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Решение мотивировано тем, что следователь не подписал ходатайство о продлении срока против Левентюка, подчеркнул адвокат.
Сергей Юрин занимал пост замглавы Сочи с 2009 года. В августе 2018‑го он стал первым вице-мэром курорта.
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