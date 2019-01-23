Чечня и Дагестан начали переговоры об установлении границы

Представители руководства Чечни и Дагестана обсудили работу по уточнению границ между республиками

22 января в Дагестан с рабочим визитом прибыл спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он встретился с главой республики Владимиром Васильевым, а позже с председателем Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым, с которым обсудил вопросы организации совместной работы по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе между республиками.

«Действующее описание границы между республиками не позволяет заносить сведения о них в государственный кадастр недвижимости. Стороны договорились тесно взаимодействовать при проведении соответствующих землеустроительных работ по уточнению данной границы как на республиканском уровне, так и на уровне муниципальных образований», — сообщили в пресс-службе парламента Чечни.

Даудов, комментируя свой визит, подчеркнул, что между Чечней и Дагестаном «не существует каких-либо проблем, для решения которых ее народы не смогли бы найти взаимоприемлемых вариантов».

В январе в интервью каналу ННТ в YouTube Владимир Васильев назвал пересмотр существующей границы Дагестана и Чечни «плановой и обязательной работой».

«Во-первых, я бы хотел подчеркнуть позицию главы Чеченской Республики. Я ее разделяю. Задача соседей состоит не в том, чтобы расставлять посты, а в том, чтобы решать проблемы в интересах людей. Второе — проведение границ административных между субъектами Российской Федерации — плановая и обязательная работа, которая вытекает из решений президента и постановлений правительства. Там четко определены сроки, в которые мы должны согласовать между собой административные границы. У нас есть время. Эта работа ведется, ведется открыто, в установленном порядке. Результаты ее будут рассматриваться парламентами», — сказал глава Дагестана.

При этом Васильев не исключил возможность проведения общественных слушаний, народных сходов и референдумов по этому вопросу.