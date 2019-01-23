Чечня и Дагестан начали переговоры об установлении границы
Представители руководства Чечни и Дагестана обсудили работу по уточнению границ между республиками
22 января в Дагестан с рабочим визитом прибыл спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он встретился с главой республики Владимиром Васильевым, а позже с председателем Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым, с которым обсудил вопросы организации совместной работы по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе между республиками.
«Действующее описание границы между республиками не позволяет заносить сведения о них в государственный кадастр недвижимости. Стороны договорились тесно взаимодействовать при проведении соответствующих землеустроительных работ по уточнению данной границы как на республиканском уровне, так и на уровне муниципальных образований», — сообщили в пресс-службе парламента Чечни.
Даудов, комментируя свой визит, подчеркнул, что между Чечней и Дагестаном «не существует каких-либо проблем, для решения которых ее народы не смогли бы найти взаимоприемлемых вариантов».
В январе в интервью каналу ННТ в YouTube Владимир Васильев назвал пересмотр существующей границы Дагестана и Чечни «плановой и обязательной работой».
«Во-первых, я бы хотел подчеркнуть позицию главы Чеченской Республики. Я ее разделяю. Задача соседей состоит не в том, чтобы расставлять посты, а в том, чтобы решать проблемы в интересах людей. Второе — проведение границ административных между субъектами Российской Федерации — плановая и обязательная работа, которая вытекает из решений президента и постановлений правительства. Там четко определены сроки, в которые мы должны согласовать между собой административные границы. У нас есть время. Эта работа ведется, ведется открыто, в установленном порядке. Результаты ее будут рассматриваться парламентами», — сказал глава Дагестана.
При этом Васильев не исключил возможность проведения общественных слушаний, народных сходов и референдумов по этому вопросу.
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Как писали Юга.ру, осенью подписание соглашения о границе Чечни с Ингушетией привело к массовым двухнедельным акциям протеста в Магасе. Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии, они организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.
Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог отменить его. Позже законность документа проверял Конституционный суд РФ, который признал соглашение законным.
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