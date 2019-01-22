Поисковую операцию в Черном море приостановили до утра

Поисково-спасательную операцию в районе возгорания двух судов в Черном море возобновят с рассветом 23 января

Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Индии и Турции. По предварительным данным, пожар произошел после взрыва во время передачи топлива с борта на борт. Суда находились в санкционном списке США, так как, по данным властей страны, занимались поставками топлива в Сирию и Иран.

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 человек, еще 10 моряков считаются пропавшими без вести. Их поисками занимались морские суда и вертолет МЧС. Пропавших пока не нашли.

Пострадавших моряков доставили на спасательном буксире в порт Керчь.