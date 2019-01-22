Спасатели не надеются найти живыми моряков с судов, горевших в Керченском проливе

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

Распечатать

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с пожаром на двух судах, которые загорелись 21 января в Черном море возле Керченского пролива

По данным на 6:00 спасатели перевели операцию из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Горение судов продолжается.

Как сообщали Юга.ру, вечером 21 января в нейтральных водах Черного моря в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Индии и Турции.

По предварительным данным, суда занимались передачей топлива с борта на борт. В экстренных службах назвали возможные причины пожара. 

В результате происшествия погибли 10 человек. Об этом утром 22 января сообщил порталу Юга.ру пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Изначально из портов отправлялся 31 член экипажа — 14 и 17 человек. Позже в Тирасполе к одному из судов присоединился кадет, — рассказал Кравченко. — Всего было спасено 12 человек, еще 10 погибли и 10 считаются пропавшими без вести. Моряки, которые работали на месте происшествия, видели, как три человека ушли под воду, видимо, поэтому в СМИ разнятся данные о погибших».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Спасенных моряков собираются доставить в Керчь, передает RT. Ночью пострадавших не могли доставить на берег из-за шторма.

Пожароопасность смерть Судоходство Черное море
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону заключенные избили сотрудников колонии, которые хотели забрать их телефоны
В краснодарском OZ МОЛЛ опровергли информацию о задымлении перед эвакуацией посетителей торгового центра
На Дону подросток до смерти забил отчима молотком для отбивания мяса
В Краснодаре сделают ямочный ремонт на 60 участках дорог
На Ставрополье девочка с ДЦП погибла при пожаре в частном доме
В Симферополе мужчина руками задушил свою мать

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале