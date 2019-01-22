Спасатели не надеются найти живыми моряков с судов, горевших в Керченском проливе

В Росморречфлоте рассказали о ситуации с пожаром на двух судах, которые загорелись 21 января в Черном море возле Керченского пролива

По данным на 6:00 спасатели перевели операцию из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Горение судов продолжается.

Как сообщали Юга.ру, вечером 21 января в нейтральных водах Черного моря в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Индии и Турции.

По предварительным данным, суда занимались передачей топлива с борта на борт. В экстренных службах назвали возможные причины пожара.

В результате происшествия погибли 10 человек. Об этом утром 22 января сообщил порталу Юга.ру пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Изначально из портов отправлялся 31 член экипажа — 14 и 17 человек. Позже в Тирасполе к одному из судов присоединился кадет, — рассказал Кравченко. — Всего было спасено 12 человек, еще 10 погибли и 10 считаются пропавшими без вести. Моряки, которые работали на месте происшествия, видели, как три человека ушли под воду, видимо, поэтому в СМИ разнятся данные о погибших».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Спасенных моряков собираются доставить в Керчь, передает RT. Ночью пострадавших не могли доставить на берег из-за шторма.