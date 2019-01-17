На сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели еще одно дело. За то, что принимали в дар ульи и разрешали свидания

Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц колонии в Амурской области, в которой содержится член банды Цапков Вячеслав Цеповяз

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) после рассмотрения материалов прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуру РФ.

Установлено, что должностные лица ИК-3 УФСИН России по Амурской области «принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству». Также администрация колонии предоставляла осужденным льготы в виде дополнительных свиданий с родственниками. Эти встречи никак оформлялись, что нарушает требования уголовно-исполнительного кодекса.

Кроме того, администрация ИК-3 трудоустраивала на работу близких родственников осужденных.