На сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели еще одно дело. За то, что принимали в дар ульи и разрешали свидания
Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц колонии в Амурской области, в которой содержится член банды Цапков Вячеслав Цеповяз
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) после рассмотрения материалов прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуру РФ.
Установлено, что должностные лица ИК-3 УФСИН России по Амурской области «принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству». Также администрация колонии предоставляла осужденным льготы в виде дополнительных свиданий с родственниками. Эти встречи никак оформлялись, что нарушает требования уголовно-исполнительного кодекса.
Кроме того, администрация ИК-3 трудоустраивала на работу близких родственников осужденных.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в ноября в сети появились фотографии Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в амурской колонии по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в колонии строгого режима. В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку.
Цеповяз заявил, что снимки сфабрикованы, а его адвокат назвал фотографии фейком.
Первое дело в отношении сотрудников колонии завели в ноябре — за создание привилегированных условий отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.