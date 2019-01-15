Поисковые работы в Шахтах после взрыва газа в многоэтажке завершат к вечеру 15 января
Поисковые работы на месте разрушенного дома в Шахтах, где взорвался газ, завершат к вечеру 15 января
Об этом на заседании межведомственного оперативного штаба рассказал начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко, сообщила пресс-служба администрации города.
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Как писали Юга.ру, взрыв газа произошел на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова в Шахтах утром 14 января. Из дома эвакуировали жильцов и расселили их в школе.
В результате взрыва были разрушены четыре квартиры, в которых находились 12 человек. По последним данным, погибли две женщины. Семерых человек вытащили из-под завалов, судьба еще троих человек неизвестна.
Приоритетной версией случившегося СК назвал утечку бытового газа.
В Шахтах 16 января объявят день траура.
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