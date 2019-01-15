Шансов найти выживших после взрыва газа в многоэтажке в Шахтах почти нет — «Интерфакс»
Спасатели оценили шансы найти выживших при разборе завалов дома в Шахтах, где взорвался газ
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В оперативном штабе на месте ЧП рассказали, что кинологи дополнительно проверили участок и не обнаружили признаков жизни, пишет «Интерфакс».
Сейчас возобновили работу строительные краны, которым предстоит разобрать бетонные перекрытия. После этого спасатели получат полный доступ к помещению, где, предположительно, могут находиться три человека.
Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января на последнем этаже девятиэтажки на улице Хабарова произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали 140 человек.
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По последним данным, погибли две женщины. Семерых человек вытащили из-под завалов, еще троих продолжают искать.
Приоритетной версией произошедшего СК назвал утечку бытового газа.
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