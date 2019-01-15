Шансов найти выживших после взрыва газа в многоэтажке в Шахтах почти нет — «Интерфакс»

Спасатели оценили шансы найти выживших при разборе завалов дома в Шахтах, где взорвался газ

В оперативном штабе на месте ЧП рассказали, что кинологи дополнительно проверили участок и не обнаружили признаков жизни, пишет «Интерфакс».

Сейчас возобновили работу строительные краны, которым предстоит разобрать бетонные перекрытия. После этого спасатели получат полный доступ к помещению, где, предположительно, могут находиться три человека.

Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января на последнем этаже девятиэтажки на улице Хабарова произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали 140 человек.