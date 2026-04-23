Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия

Краснодарский край, Вся Россия

  © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
В 2025 году насилие в российских семьях выросло на 40%. Работой полиции недовольны 96% женщин

23 апреля в службе «Всероссийский телефон доверия для женщин» сообщили «Осторожно, новости», что за 2025 год на линию поступило почти 24 тыс. обращений. С января по декабрь число звонков подскочило на 40%. Эксперты сравнивают текущую динамику со «второй эпидемией» времен пандемии, когда домашнее насилие увеличилось в условиях самоизоляции.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов, включая Краснодарский край, Башкортостан, Ростовскую, Нижегородскую, Свердловскую и Новосибирскую области.

По данным аналитиков, в основном за помощью обращались женщины 30–40 лет с детьми. В 70% случаев насилие носит регулярный характер, а в каждом пятом случае женщины страдают от агрессии более 10 лет.

В организации рассказали, что 80% звонивших подвергались именно физическому насилию, у каждой второй были травмы, а каждая восьмая пострадавшая столкнулась со сталкингом. При этом у половины агрессоров есть зависимость от алкоголя или наркотиков.

Эксперты отметили, что россиянки редко обращаются за помощью, а 80% из них не знают о существовании специальных организаций. Одной из главных проблем остается кризис доверия к правоохранительным органам. Подавляющее большинство пострадавших (83%) не идут в полицию, считая это бесполезным. Статистика это подтверждает: 96% обратившихся не получили удовлетворительного результата.

Как писали Юга.ру, жительница Краснодара, у которой муж похитил сына, согласилась оставить ребенка с отцом.

Кадыров рекламирует энергетики, выпускаемые его сыном. Раньше он считал их ядом
Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ
Под Анапой пройдет уборка территории около озера Соленое. Как принять участие?
В Минприроды Дагестана прошли обыски из-за уголовных дел, возбужденных после наводнения
На побережье Анапы и Темрюкского района обрушится шторм с трехметровыми волнами

