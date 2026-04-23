Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия

23 апреля в службе «Всероссийский телефон доверия для женщин» сообщили «Осторожно, новости», что за 2025 год на линию поступило почти 24 тыс. обращений. С января по декабрь число звонков подскочило на 40%. Эксперты сравнивают текущую динамику со «второй эпидемией» времен пандемии, когда домашнее насилие увеличилось в условиях самоизоляции. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов, включая Краснодарский край, Башкортостан, Ростовскую, Нижегородскую, Свердловскую и Новосибирскую области.

По данным аналитиков, в основном за помощью обращались женщины 30–40 лет с детьми. В 70% случаев насилие носит регулярный характер, а в каждом пятом случае женщины страдают от агрессии более 10 лет.



В организации рассказали, что 80% звонивших подвергались именно физическому насилию, у каждой второй были травмы, а каждая восьмая пострадавшая столкнулась со сталкингом. При этом у половины агрессоров есть зависимость от алкоголя или наркотиков.



Эксперты отметили, что россиянки редко обращаются за помощью, а 80% из них не знают о существовании специальных организаций. Одной из главных проблем остается кризис доверия к правоохранительным органам. Подавляющее большинство пострадавших (83%) не идут в полицию, считая это бесполезным. Статистика это подтверждает: 96% обратившихся не получили удовлетворительного результата.