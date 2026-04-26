6 участков, 106 помещений, 2 дома, 36 кг золота. Суд изъял у семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда имущество на 900 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
Суд изъял имущество у членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова и лишил должности его бывшую жену

24 апреля объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что семья бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова лишилась имущества по иску Генпрокуратуры, а его бывшая жена Галина — должности.

Установлено, что Чернов с 1994 по 2019 год тайно владел и управлял компаниями, от коммерческой деятельности которых извлекал доходы. Полученные средства он вкладывал в недвижимость, премиальные автомобили, драгоценности и другие предметы роскоши, которые оформлял на членов семьи и подконтрольных лиц.

Четыре участка, два дома, две квартиры и 77 млн рублей:

Используя свои связи, Чернов способствовал избранию президентом Нотариальной палаты Краснодарского края своей бывшей жены Галины. Используя свои полномочия, она, в свою очередь, содействовала супругу в сокрытии его коррупционных доходов, привлекая к этому региональный аппарат нотариусов.

По инициативе Черновой вице-президентом Нотариальной палаты Краснодарского края избрали их дочь Елену Рязанскую, которая также оказывала содействие в схемах переоформления имущества. Кроме того, в преступной схеме участвовала их вторая дочь — Анастасия Шепель, которая до 24 апреля была судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

Суд решил, что имущество и вырученные от его продажи деньги подлежат обращению в доход РФ. В списке значатся:

  • 6 земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. метроа;
  • 106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. метров;
  • 2 жилых дома площадью 822,8 кв. метров;
  • 22 млн. рублей на счетах ответчиков;
  • 36 кг золота в слитках и монетах.

Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет порядка 900 млн. рублей.

Кроме того, прекращено право нотариальной деятельности Галины Черновой, Елены Рязанской, а также подконтрольных им Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой.

Как писали Юга.ру, бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей.

Деньги Коррупция Краснодар Правосудие Суд Чиновники

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком триллера «На гребне волны» 1991 года
Во Франции сняли фильм про вратаря Сафонова
В Краснодарском крае десятилетнему Артему Кудрину требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь мальчику
Нестандартная версия гоголевской поэмы. В Краснодаре в кино покажут спектакль «Мертвые души»
Дефиле костюмов, выступления ансамблей и мороженое из адыгейского сыра. В ТЦ под Краснодаром пройдет фестиваль адыгской культуры

Лента новостей

Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
24 апреля, 09:30
Опыт производителя теплоизоляции из Краснодарского края
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
23 апреля, 17:27
«Посильный вклад в сохранение лесов»
23 апреля, 10:38
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

