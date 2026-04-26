6 участков, 106 помещений, 2 дома, 36 кг золота. Суд изъял у семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда имущество на 900 млн рублей

Суд изъял имущество у членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова и лишил должности его бывшую жену

Установлено, что Чернов с 1994 по 2019 год тайно владел и управлял компаниями, от коммерческой деятельности которых извлекал доходы. Полученные средства он вкладывал в недвижимость, премиальные автомобили, драгоценности и другие предметы роскоши, которые оформлял на членов семьи и подконтрольных лиц.

24 апреля объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила , что семья бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова лишилась имущества по иску Генпрокуратуры, а его бывшая жена Галина — должности.

Четыре участка, два дома, две квартиры и 77 млн рублей:

Используя свои связи, Чернов способствовал избранию президентом Нотариальной палаты Краснодарского края своей бывшей жены Галины. Используя свои полномочия, она, в свою очередь, содействовала супругу в сокрытии его коррупционных доходов, привлекая к этому региональный аппарат нотариусов.

По инициативе Черновой вице-президентом Нотариальной палаты Краснодарского края избрали их дочь Елену Рязанскую, которая также оказывала содействие в схемах переоформления имущества. Кроме того, в преступной схеме участвовала их вторая дочь — Анастасия Шепель, которая до 24 апреля была судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

Суд решил, что имущество и вырученные от его продажи деньги подлежат обращению в доход РФ. В списке значатся:

6 земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. метроа;

106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв. метров;

2 жилых дома площадью 822,8 кв. метров;

22 млн. рублей на счетах ответчиков;

36 кг золота в слитках и монетах.

Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет порядка 900 млн. рублей.

Кроме того, прекращено право нотариальной деятельности Галины Черновой, Елены Рязанской, а также подконтрольных им Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой.