В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp*, Instagram*, Facebook* и YouTube

24 апреля информационное агентство «Рес» сообщило, что в Южной Осетии полностью сняли ограничения на доступ к как YouTube, Instagram*, WhatsApp*, Facebook* и Telegram. Об этом заявила специалист по связям с общественностью компании «Остелеком» Зарина Бежанова.

По ее словам, ограничения, которые Роскомнадзор ввел на территории РФ, автоматически отражались на абонентах Южной Осетии, так как «Остелеком» закупает интернет-трафик у российских поставщиков. В республику он поступал в отфильтрованном виде.