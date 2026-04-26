В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp*, Instagram*, Facebook* и YouTube

Южная Осетия

Распечатать

  Telegram © Фото Елены Синеок, Юга.ру
24 апреля информационное агентство «Рес» сообщило, что в Южной Осетии полностью сняли ограничения на доступ к как YouTube, Instagram*, WhatsApp*, Facebook* и Telegram. Об этом заявила специалист по связям с общественностью компании «Остелеком» Зарина Бежанова.

По ее словам, ограничения, которые Роскомнадзор ввел на территории РФ, автоматически отражались на абонентах Южной Осетии, так как «Остелеком» закупает интернет-трафик у российских поставщиков. В республику он поступал в отфильтрованном виде.

Читайте также:

«Поскольку республика является суверенным государством, наше законодательство не предусматривает блокировку данных ресурсов. Благодаря проведенным техническим работам, теперь наши абоненты могут пользоваться привычными сервисами на высокой скорости и без использования VPN», — заявила Бежанова.

Она добавила, что при совершении аудио- и видеозвонков через мессенджеры абонентам, находящимся в России, соединение может оставаться нестабильным.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Telegram Интернет Связь Технологии

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте