В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp*, Instagram*, Facebook* и YouTube
В Южной Осетии сняты ограничения на популярные интернет-сервисы
24 апреля информационное агентство «Рес» сообщило, что в Южной Осетии полностью сняли ограничения на доступ к как YouTube, Instagram*, WhatsApp*, Facebook* и Telegram. Об этом заявила специалист по связям с общественностью компании «Остелеком» Зарина Бежанова.
По ее словам, ограничения, которые Роскомнадзор ввел на территории РФ, автоматически отражались на абонентах Южной Осетии, так как «Остелеком» закупает интернет-трафик у российских поставщиков. В республику он поступал в отфильтрованном виде.
Читайте также:
«Поскольку республика является суверенным государством, наше законодательство не предусматривает блокировку данных ресурсов. Благодаря проведенным техническим работам, теперь наши абоненты могут пользоваться привычными сервисами на высокой скорости и без использования VPN», — заявила Бежанова.
Она добавила, что при совершении аудио- и видеозвонков через мессенджеры абонентам, находящимся в России, соединение может оставаться нестабильным.
Как писали Юга.ру, глава «Вымпелкома» предложил вернуть доступ к обычному интернету, но при одном условии.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.