«Посильный вклад в сохранение лесов». 38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

Каждый год 22 апреля в магазинах торговой сети «Пятёрочка» будут отмечать День перехода на электронные чеки. Инициатива должна привлечь внимание к проблеме переработки бумажных чеков и сократить объем неэкологичных отходов в ретейле.

Бумажный чек — это нецелесообразно

По данным Федеральной налоговой службы, в России ежедневно пробивается около 220 млн фискальных чеков, в год их количество превышает 80 млрд штук. Объем чековой ленты, которая ежегодно оказывается на мусорных полигонах, может достигать 60 тыс. тонн. При этом даже частичный перевод документа в цифровой формат может существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду.

По данным торговой сети «Пятёрочка», сейчас на электронные приходится около 10% всех выданных чеков.

Как рассказал управляющий директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов, бумажные чеки трудно поддаются переработке, и их объем остается колоссальным: «То, что кажется повседневной и незаметной частью покупки, на практике превращается в значительную нагрузку на окружающую среду. Мы хотим обратить внимание покупателей и пользователей услуг — и в нашей сети, и по всей стране, — что электронные чеки не только экологичны, но и более удобны».

Сами покупатели отмечают невостребованность бумажного чека. Согласно исследованию, проведенному Russian Field в марте–апреле 2026 года, 58% покупателей торговых сетей не забирают бумажные чеки на постоянной основе: 49% делают это выборочно и лишь 9% сознательно перешли на цифровой формат. Всегда забирают бумажные чеки при покупке 42% респондентов, причем 26% из них сразу выкидывают его в мусор.