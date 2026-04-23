«Посильный вклад в сохранение лесов». 38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков
Каждый год 22 апреля в магазинах торговой сети «Пятёрочка» будут отмечать День перехода на электронные чеки. Инициатива должна привлечь внимание к проблеме переработки бумажных чеков и сократить объем неэкологичных отходов в ретейле.
Бумажный чек — это нецелесообразно
По данным Федеральной налоговой службы, в России ежедневно пробивается около 220 млн фискальных чеков, в год их количество превышает 80 млрд штук. Объем чековой ленты, которая ежегодно оказывается на мусорных полигонах, может достигать 60 тыс. тонн. При этом даже частичный перевод документа в цифровой формат может существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду.
По данным торговой сети «Пятёрочка», сейчас на электронные приходится около 10% всех выданных чеков.
Как рассказал управляющий директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов, бумажные чеки трудно поддаются переработке, и их объем остается колоссальным: «То, что кажется повседневной и незаметной частью покупки, на практике превращается в значительную нагрузку на окружающую среду. Мы хотим обратить внимание покупателей и пользователей услуг — и в нашей сети, и по всей стране, — что электронные чеки не только экологичны, но и более удобны».
Сами покупатели отмечают невостребованность бумажного чека. Согласно исследованию, проведенному Russian Field в марте–апреле 2026 года, 58% покупателей торговых сетей не забирают бумажные чеки на постоянной основе: 49% делают это выборочно и лишь 9% сознательно перешли на цифровой формат. Всегда забирают бумажные чеки при покупке 42% респондентов, причем 26% из них сразу выкидывают его в мусор.
Читайте также:
Причины перевести чеки в электронный вид достаточно практичны:
- 32% в целом не пользуются чеком как инструментом проверки, и в бумажном виде он для них бесполезен,
- 29% не перешли в электронный формат, но забирать бумажные чеки забывают,
- 26% считают бумажные чеки просто лишним мусором.
По мнению покупателей, бумажные чеки целесообразно сохранить лишь для техники и товаров с гарантийным сроком обслуживания (57%), при покупке дорогих товаров (55%) или при необходимости отчитываться перед работодателем (51%).
Электронный чек — это экологично
Инициативу торговой сети поддерживают в Рослесхозе. «Очень символично, что День перехода на электронные чеки будет отмечаться в День Земли. Перейти на электронный чек — значит внести посильный вклад в сокращение загрязнения планеты химическими веществами. Надеемся, что к этой инициативе будут активно присоединяться другие компании, а средства, сэкономленные на печати чеков, пойдут на проекты по сохранению биоразнообразия лесов. Если бумажный чек необходим, предлагаем использовать бумагу, сертифицированную по строгим стандартам», — отмечает директор системы «Лесной эталон», член общественного совета «Рослесхоза» Николай Шматков.
Поддерживают идею и многие покупатели — на сегодняшний день 38% уже готовы перейти на электронные чеки. В качестве главных мотиваторов к переходу участники опроса называли:
- возможность получения дополнительных бонусов и скидок (50%),
- возможность быстрого возврата товара без поиска бумажного чека (47%),
- более экологичное поведение (33%),
- удобство хранения всех чеков в едином интерфейсе (31%),
- ускорение обслуживания на кассах (26%).
Покупатели «Пятёрочки» могут отказаться от бумажных чеков уже сейчас. Сделать это можно в мобильном приложении — в рамках экопроекта «Спаси лес», запущенного в августе 2025 года. Для этого достаточно указать и подтвердить адрес электронной почты, а затем активировать функцию в профиле. С момента старта программы на цифровой формат перешли миллионы покупателей. Это помогло сэкономить более 220 тыс. рулонов чековой ленты и спасти 221 дерево.