У Крымского моста начался сезон пробок. Более 360 машин не могут уехать из Краснодарского края

Краснодарский край, Крым

  • Досмотр автомобилей перед Крымским мостом © Фото Олега Аксенова, Юга.ру
Днем 26 апреля перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась пробка

26 апреля телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 16:00 со стороны Тамани скопились 368  автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется больше часа.

При этом со стороны Керчи пробки нет.

У Крымского моста появился прогноз пробок:

Пробка со стороны Краснодарского края начала образовываться в 13:00. Тогда в очереди находились 130 машин. К 14:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом увеличилось до 200, к 15:00 — до 325.

Напомним, что в конце декабря 2024 года открылась четырехполосная платная дорога А-289. По ней можно проехать от Краснодара до Крымского моста примерно за два часа. Магистраль проходит в стороне от населенных пунктов, что позволяет вывести с территорий транзитный транспорт.

Протяженность трассы составляет 118,6 км, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на четыре месяца ограничили движение на участке улицы Российской.

Дагестанский художник заявил, что его ищет полиция Парижа. Скорее всего, это неправда
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, WhatsApp*, Instagram*, Facebook* и YouTube
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком триллера «На гребне волны» 1991 года
6 участков, 106 помещений, 2 дома, 36 кг золота. Суд изъял у семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда имущество на 900 млн рублей
Во Франции сняли фильм про вратаря Сафонова

Лента новостей

Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
24 апреля, 09:30
Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Опыт производителя теплоизоляции из Краснодарского края
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
23 апреля, 17:27
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
«Посильный вклад в сохранение лесов»
23 апреля, 10:38
«Посильный вклад в сохранение лесов»
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

