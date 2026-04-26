У Крымского моста начался сезон пробок. Более 360 машин не могут уехать из Краснодарского края

При этом со стороны Керчи пробки нет.

26 апреля телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил , что по состоянию на 16:00 со стороны Тамани скопились 368 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется больше часа.

Пробка со стороны Краснодарского края начала образовываться в 13:00. Тогда в очереди находились 130 машин. К 14:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом увеличилось до 200, к 15:00 — до 325.

Напомним, что в конце декабря 2024 года открылась четырехполосная платная дорога А-289. По ней можно проехать от Краснодара до Крымского моста примерно за два часа. Магистраль проходит в стороне от населенных пунктов, что позволяет вывести с территорий транзитный транспорт.

Протяженность трассы составляет 118,6 км, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.