Дагестанский художник заявил, что его ищет полиция Парижа. Скорее всего, это неправда
Парижская полиция якобы ищет дагестанца Мансура за надписи «Дагестан», «Чечня» и «Грузия» на фоне Эйфелевой башни
24 апреля телеграм-канал Mash сообщил, что парижская полиция разыскивает уличного художника, который сделал надписи «Дагестан», «Чечня», «Грузия» на фоне Эйфелевой башни. Речь идет о 18-летнем Мансуре, который переехал во Францию из Дагестана пять лет назад.
Стрит-арт-художник, работающий под тегом MMY, рассказал, что первую надпись на террасе дворца Шайо сделал в 2025 году, когда затосковал по своей малой родине. Эту надпись заметили другие дагестанцы и стали фотографироваться на ее фоне, сделав место вирусным в социальных сетях.
Затем люди из Чечни попросили Мансура написать название их республики — он сделал. Позже подключились грузины.
Читайте также:
По словам художника, парижские коммунальные службы смывают надписи, однако Мансур быстро их восстанавливает. Он не считает свои действия вандализмом, потому что «вокруг и так все разрисовано граффити». Монетизировать свое творчество парень не собирается.
Мансуру приходится скрывать свою личность, поскольку за порчу муниципальной собственности ему грозит административная ответственность, штраф до 2 тыс. евро и в перспективе — депортация из Франции.
Юга.ру не нашли подтведжение этой информации в иноязычных источниках.
Как писали Юга.ру, в конце марта школы Ставрополья согласились запретить Пушкина, Гоголя, Чехова и других классиков после пранка Владислава Бохан.