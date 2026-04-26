Дагестанский художник заявил, что его ищет полиция Парижа. Скорее всего, это неправда

24 апреля телеграм-канал Mash сообщил, что парижская полиция разыскивает уличного художника, который сделал надписи «Дагестан», «Чечня», «Грузия» на фоне Эйфелевой башни. Речь идет о 18-летнем Мансуре, который переехал во Францию из Дагестана пять лет назад.

Стрит-арт-художник, работающий под тегом MMY, рассказал, что первую надпись на террасе дворца Шайо сделал в 2025 году, когда затосковал по своей малой родине. Эту надпись заметили другие дагестанцы и стали фотографироваться на ее фоне, сделав место вирусным в социальных сетях.

Затем люди из Чечни попросили Мансура написать название их республики — он сделал. Позже подключились грузины.