В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком триллера «На гребне волны» 1991 года

Молодой агент ФБР Джонни Юта получает задание расследовать серию дерзких ограблений банков в Лос-Анджелесе. Грабители носят маски бывших президентов США — Рейгана, Картера, Никсона и Джонсона. Работают они очень быстро и профессионально, не оставляя следов.

Критик Кира Кац анонсировала на 30 апреля показ триллера «На гребне волны» режиссерки Кэтрин Бигелоу. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Его напарник, опытный агент Анджело Папас, уверен, что преступники — серферы. Чтобы проверить эту версию, Юта отправляется на пляж и просит местную девушку Тайлер научить его кататься на волнах.

В главных ролях снялись Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Гэри Бьюзи и Лори Петти.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 30 апреля в 19:00. Стоимость билетов 800 рублей.