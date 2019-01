«Плевок людям в лицо, жалкие объедки с барского стола»: Варламов раскритиковал новый сквер в Сочи

View this post on Instagram

Только отгремел #деньгорода, а уже совсем скоро #Новыйгод. А какие же праздники без подарков? Сегодня в селе #Галицыно мы открыли детскую площадку и новый сквер #Дружба. В этом году он стал уже пятым после обновлённой набережной на Мацесте, сквера в Лазаревском и новых парков в микрорайонах Блиново и КСМ. В строительстве принимали участие и предприниматели, и депутаты, и волонтёры. Например, в этом сквере брусчатку укладывали студенты сочинских ВУЗов. Считаю, это правильно, во-первых, #молодежь должна быть вовлечена в процесс благоустройства родного города. А, во-вторых, когда сам делаешь, потом гораздо бережнее относишься. Уверен, что именно совместные усилия при создании комфортных условий дают самые плодотворные результаты. В подтверждение этому по данным "Российской газеты" #Сочи вошёл в пятёрку городов #России с самым высоким качеством жизни населения.