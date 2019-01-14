«Плевок людям в лицо, жалкие объедки с барского стола»: Варламов раскритиковал новый сквер в Сочи
Блогер и архитектор-урбанист Илья Варламов прокомментировал появление нового сквера в Сочи, об открытии которого накануне сообщили власти курорта
На сайте мэрии Сочи 13 декабря появилась публикация об открытии сквера «Дружба» в селе Галицыно. В тексте отмечается, что вклад в строительство внесли предприниматели, депутаты, волонтеры и местные власти. Имена тех, кто принимал участие в закладке аллеи, разместили на каменной стеле.
В новой зеленой зоне оборудовали детские площадки с качелями и каруселями, турник для воркаута и площадку для волейбола.
Власти курорта рассчитывают, что в сквере будут собираться жители сел Лесного и Галицыно — около 2 тыс. человек.
Спустя месяц после публикации новости блогер-урбанист Илья Варламов, известный своей критикой в адрес благоустройства многих российских городов, опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором прокомментировал новый сочинский сквер.
Блогер считает, что новая детская площадка выглядит некрасиво, к тому же она небезопасна для детей. Он возмутился планировкой каруселей и горок, где дети вынуждены приземляться прямо на камни и технический щебень. Для сравнения Варламов продемонстрировал фотографии детских площадок в Норвегии и Швеции, подчеркнув, что там в первую очередь соблюдается техника безопасности.
«Это все делалось не для людей, все это затевалось ради фотографий, чтобы глава города сделал фоточку с детишками. А дети, судя по лицам, стоят и думают: "Что это за говно? Что мы здесь делаем?"», — сказал блогер.
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Только отгремел #деньгорода, а уже совсем скоро #Новыйгод. А какие же праздники без подарков? Сегодня в селе #Галицыно мы открыли детскую площадку и новый сквер #Дружба. В этом году он стал уже пятым после обновлённой набережной на Мацесте, сквера в Лазаревском и новых парков в микрорайонах Блиново и КСМ. В строительстве принимали участие и предприниматели, и депутаты, и волонтёры. Например, в этом сквере брусчатку укладывали студенты сочинских ВУЗов. Считаю, это правильно, во-первых, #молодежь должна быть вовлечена в процесс благоустройства родного города. А, во-вторых, когда сам делаешь, потом гораздо бережнее относишься. Уверен, что именно совместные усилия при создании комфортных условий дают самые плодотворные результаты. В подтверждение этому по данным "Российской газеты" #Сочи вошёл в пятёрку городов #России с самым высоким качеством жизни населения.
Варламов также обратил внмиание, что мэрия Сочи сообщила о строительстве нескольких новых скверов на территории курорта.
«Мы никогда не будем жить нормально, пока вот эти подачки, эти плевки будут восприниматься как норма. Это не сквер, это издевательство над людьми», — сказал блогер.
По его словам, ситуацию можно было бы понять, если бы она случилась в Африке, которая пережила гуманитарную катастрофу.
«Не забывайте, что Краснодарский край — один из самых коррумпированных регионов в стране. Сначала они выкачивают из города миллионы, закрывают глаза на уничтожение Сочи, грабят народ, уничтожают природу, а потом они убеждают людей, что люди должны жрать это говно, подачки с барского плеча. Потому что нормального жизни в их понимании мы недостойны. И самое обидное, что люди в это верят», — заключил Варламов.
Напомним, это не первый раз, когда Илья Варламов подвергает критике Сочи и другие города Краснодарского края. Как писали Юга.ру, летом 2018 года блогер составил рейтинг городов — организаторов ЧМ-2018, назвав Сочи худшим городом. Позже он заявил, что Олимпийский парк развалится через пару лет.
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