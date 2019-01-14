«Плевок людям в лицо, жалкие объедки с барского стола»: Варламов раскритиковал новый сквер в Сочи

Блогер и архитектор-урбанист Илья Варламов прокомментировал появление нового сквера в Сочи, об открытии которого накануне сообщили власти курорта

На сайте мэрии Сочи 13 декабря появилась публикация об открытии сквера «Дружба» в селе Галицыно. В тексте отмечается, что вклад в строительство внесли предприниматели, депутаты, волонтеры и местные власти. Имена тех, кто принимал участие в закладке аллеи, разместили на каменной стеле.

В новой зеленой зоне оборудовали детские площадки с качелями и каруселями, турник для воркаута и площадку для волейбола. Власти курорта рассчитывают, что в сквере будут собираться жители сел Лесного и Галицыно — около 2 тыс. человек.

Спустя месяц после публикации новости блогер-урбанист Илья Варламов, известный своей критикой в адрес благоустройства многих российских городов, опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором прокомментировал новый сочинский сквер.

Блогер считает, что новая детская площадка выглядит некрасиво, к тому же она небезопасна для детей. Он возмутился планировкой каруселей и горок, где дети вынуждены приземляться прямо на камни и технический щебень. Для сравнения Варламов продемонстрировал фотографии детских площадок в Норвегии и Швеции, подчеркнув, что там в первую очередь соблюдается техника безопасности.

«Это все делалось не для людей, все это затевалось ради фотографий, чтобы глава города сделал фоточку с детишками. А дети, судя по лицам, стоят и думают: "Что это за говно? Что мы здесь делаем?"», — сказал блогер.

Варламов также обратил внмиание, что мэрия Сочи сообщила о строительстве нескольких новых скверов на территории курорта. «Мы никогда не будем жить нормально, пока вот эти подачки, эти плевки будут восприниматься как норма. Это не сквер, это издевательство над людьми», — сказал блогер.

По его словам, ситуацию можно было бы понять, если бы она случилась в Африке, которая пережила гуманитарную катастрофу. «Не забывайте, что Краснодарский край — один из самых коррумпированных регионов в стране. Сначала они выкачивают из города миллионы, закрывают глаза на уничтожение Сочи, грабят народ, уничтожают природу, а потом они убеждают людей, что люди должны жрать это говно, подачки с барского плеча. Потому что нормального жизни в их понимании мы недостойны. И самое обидное, что люди в это верят», — заключил Варламов.

Напомним, это не первый раз, когда Илья Варламов подвергает критике Сочи и другие города Краснодарского края. Как писали Юга.ру, летом 2018 года блогер составил рейтинг городов — организаторов ЧМ-2018, назвав Сочи худшим городом. Позже он заявил, что Олимпийский парк развалится через пару лет.