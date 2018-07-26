Варламов: Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, когда дед из ружья стреляет в телевизор

Краснодарский край

Распечатать

Блогер Илья Варламов назвал Адлер символом победившего либертарианства

«Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, где дед из ружья стреляет в телевизор. Звуки из каждого ларька тебя насилуют в уши. Глаза болят, отовсюду хватают за руки», — сказал блогер.

По его словам, от города невозможно получить удовольствие. В Адлере царит неуважение к законам и друг к другу, пояснил Варламов в интервью Sports.ru.

«Это жизнь сезона. Людей в южных регионах жизнь приучает идти по головам. Если не урвешь свое, не отожмешь, то все», — сказал блогер.

Он похвалил «Розу Хутор», назвав ее курортом мирового уровня, но раскритиковал эклектизм набережной Адлера. По словам Варламова, там «полнейший идиотизм — чебуреки, музыка, самострой, грязь, повсюду пытаются развести, крайне неприятное место».

Также Варламов предрек конец Олимпийского парка в Сочи через два года. 

Курорты и туризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СК не стал возбуждать уголовное дело против бывшего мэра Краснодара Евланова
Заммэра Махачкалы заподозрили в подстрекательстве главы города ради родственника
Варламов: Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, когда дед из ружья стреляет в телевизор
«Магнит» не планирует открывать магазины в Крыму
На горе Джуга в Кавказском заповеднике за день заметили 30 медведей
Варламов предрек Олимпийскому парку в Сочи конец через два года

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале