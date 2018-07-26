Варламов: Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, когда дед из ружья стреляет в телевизор
Блогер Илья Варламов назвал Адлер символом победившего либертарианства
«Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, где дед из ружья стреляет в телевизор. Звуки из каждого ларька тебя насилуют в уши. Глаза болят, отовсюду хватают за руки», — сказал блогер.
По его словам, от города невозможно получить удовольствие. В Адлере царит неуважение к законам и друг к другу, пояснил Варламов в интервью Sports.ru.
«Это жизнь сезона. Людей в южных регионах жизнь приучает идти по головам. Если не урвешь свое, не отожмешь, то все», — сказал блогер.
Он похвалил «Розу Хутор», назвав ее курортом мирового уровня, но раскритиковал эклектизм набережной Адлера. По словам Варламова, там «полнейший идиотизм — чебуреки, музыка, самострой, грязь, повсюду пытаются развести, крайне неприятное место».
Также Варламов предрек конец Олимпийского парка в Сочи через два года.
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