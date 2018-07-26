Варламов: Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, когда дед из ружья стреляет в телевизор

Блогер Илья Варламов назвал Адлер символом победившего либертарианства

«Когда идешь по Адлеру, это как в фильме, где дед из ружья стреляет в телевизор. Звуки из каждого ларька тебя насилуют в уши. Глаза болят, отовсюду хватают за руки», — сказал блогер.

По его словам, от города невозможно получить удовольствие. В Адлере царит неуважение к законам и друг к другу, пояснил Варламов в интервью Sports.ru.

«Это жизнь сезона. Людей в южных регионах жизнь приучает идти по головам. Если не урвешь свое, не отожмешь, то все», — сказал блогер.