Варламов предрек Олимпийскому парку в Сочи конец через два года
Блогер Илья Варламов сказал, что Олимпийский парк в Сочи развалится через пару лет
По его словам, огромная территория парка не приносит денег, поэтому ее нужно реконструировать. После Олимпиады следовало сузить тротуары, вернуть парковки и убрать поля асфальта, в которых больше нет необходимости, рассказал Варламов в интервью Sports.ru.
«Единственное, что можно делать на этих полях, — кататься на самокатах, велосипедах и проводить экскурсии на гольф-карах. При этом все приходит в упадок. Я снимал там во время чемпионата — все разваливается. Покрытия с проплешинами. А прошло четыре года. Пройдет еще пару лет — и все», — сказал блогер.
Как писали Юга.ру, в своем блоге Варламов составил рейтинг городов-организаторов мундиаля. Он упомянул, что в Сочи, который оказался на последнем месте, отсутствует благоустройство, а фан-зона самая худшая из всех.
Ранее в центре «Омега», который эксплуатирует и содержит Олимпийский парк в Сочи, заявили, что планируют выйти на окупаемость к 2020 году.
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