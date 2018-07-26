Варламов предрек Олимпийскому парку в Сочи конец через два года

Блогер Илья Варламов сказал, что Олимпийский парк в Сочи развалится через пару лет

По его словам, огромная территория парка не приносит денег, поэтому ее нужно реконструировать. После Олимпиады следовало сузить тротуары, вернуть парковки и убрать поля асфальта, в которых больше нет необходимости, рассказал Варламов в интервью Sports.ru.

«Единственное, что можно делать на этих полях, — кататься на самокатах, велосипедах и проводить экскурсии на гольф-карах. При этом все приходит в упадок. Я снимал там во время чемпионата — все разваливается. Покрытия с проплешинами. А прошло четыре года. Пройдет еще пару лет — и все», — сказал блогер.