Варламов назвал Сочи худшим городом — организатором ЧМ-2018

Краснодарский край, Ростовская область

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Блогер Илья Варламов составил собственный рейтинг городов, в которых проходит чемпионат мира по футболу

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В списке блогера на последнем месте оказался Сочи. На курорте ему не понравился аэропорт, казачий патруль, стадион. По его мнению, в городе отсутствует благоустройство, а фан-зона самая худшая из всех.

«Сочи — единственный город, который не смог навести порядок с таксистами. Сочи напрягает назойливыми торговцами, ушлыми экскурсоводами. На каждом шагу тебя пытаются развести, обмануть», — написал Варламов в своем блоге.

Ростов-на-Дону в рейтинге стоит на четвертом месте. Однако в июне блогер раскритиковал город и призвал ростовчан его ненавидеть. Из плюсов Варламов отметил стадион с огромным экраном и прекрасную атмосферу города. По его словам, в Ростове-на-Дону еще сохранились исторические здания, также есть хорошие рестораны.

«Полиция в Ростове с южным колоритом. Многие сотрудники грубые, неопрятные, иногда смотришь и не понимаешь, бандиты это или полицейские. На ровном месте устроили конфликт, пытаясь запретить проносить камеру в фан-зону», — поделился блогер.

Самым лучшим городом в личном рейтинге Варламова стала Казань.

«Это единственная столица региона, которая может соревноваться с Москвой и Санкт-Петербургом», — отметил он.

В рейтинг городов — хозяев турнира вошло девять городов. Варламов подчеркнул, что Санкт-Петербург и Москва — это города с особым бюджетом и отношением, поэтому в топе оказались только региональные населенные пункты. Он составлял рейтинг, оценивая инфраструктуру и благоустройство городов.

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Благоустройство Рейтинги Ростов-на-Дону Сочи ЧМ-2018

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