Три туристских праздника Адыгеи получили статус лучшего события 2019 года
Высокогорная гонка на собаках «Лагонаки-2019», Фестиваль адыгейского сыра и День халюжа удостоены статуса «Лучшее событие года — 2019»
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По результатам экспертного отбора эти мероприятия вошли в топ-200 событийных проектов России, они включены в Национальный календарь событий EventsInRussia.com.
По данным комитета по туризму и курортам Адыгеи, всего было подано 2,5 тыс. заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место.
«Статус лучшего события года позволяет мероприятиям получить широкую информационную поддержку как в СМИ, так и среди участников рынка: в туристско-информационных центрах, турфирмах, отелях, национальных туристских офисах Visit Russia за рубежом», — пояснили в республиканском комитете по туризму и курортам.
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В 2018 году высокогорная гонка на собачьих упряжках и День халюжа также получили статус Национального события года. Ключевым событийным мероприятием в республике считают фестиваль адыгейского сыра, количество гостей которого ежегодно растет. В 2017 году было около 10 тыс. посетителей, в 2018 году — 13 тыс. человек. В 2019 году организаторы рассчитывают увеличить количество участников фестиваля до 15 тыс. человек.
«Это будет возможно за счет усиленной рекламной кампании, привлечения туристских организаций к разработке тематических туров, работы с иностранными туристскими фирмами. Также мы рассчитываем получить федеральную поддержку фестиваля», — отметил председатель комитета по туризму и курортам Адыгеи Инвер Калашаов.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом году фестиваль адыгейского сыра прошел в сентябре на поляне у подножия хребта Уна-Коз по дороге к плато Лагонаки.
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