Три туристских праздника Адыгеи получили статус лучшего события 2019 года

Высокогорная гонка на собаках «Лагонаки-2019», Фестиваль адыгейского сыра и День халюжа удостоены статуса «Лучшее событие года — 2019»

По результатам экспертного отбора эти мероприятия вошли в топ-200 событийных проектов России, они включены в Национальный календарь событий EventsInRussia.com. По данным комитета по туризму и курортам Адыгеи, всего было подано 2,5 тыс. заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место. «Статус лучшего события года позволяет мероприятиям получить широкую информационную поддержку как в СМИ, так и среди участников рынка: в туристско-информационных центрах, турфирмах, отелях, национальных туристских офисах Visit Russia за рубежом», — пояснили в республиканском комитете по туризму и курортам.