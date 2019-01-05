Жителей Сочи предупредили об усилении ветра и мокром снеге
На территории Сочи 5 января спрогнозировали усиление ветра и ухудшение погоды
В ближайшие сутки на курорте ветер усилится до 17 м/с. На побережье ожидается дождь, в предгорьях и горах — мокрый снег, а также снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
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Ночью и утром 6 января местами пройдут сильные осадки, возможна гроза. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 500-1000 метров.
В горах на отметках выше 1500 метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», 5 и 6 января в Сочи будет дождливо. Ночная температура — 5 °С, днем столбики термометров поднимутся до 8 °С.
Комиссия по ЧС решила ввести в Сочи режим повышенной готовности. Все городские службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
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Напомним, в конце декабря главный метеоролог Кубани Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, какая погода будет в новогодние каникулы в Краснодарском крае.
Как сообщали Юга.ру, днем 5 января в горах Сочи сошла лавина, под которой погибли два туриста из Москвы. В Северной Осетии на Транскам сошли пять лавин, которые перекрыли трассу.
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