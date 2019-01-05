В Крымске после ливня разрушился газопровод

В Крымске 5 января была временно ограничена подача газа в дома местных жителей из-за повреждения газопровода

Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке в месте в районе улицы Свердлова, 2, где где специалисты возводили стену бетонного лотка. В результате потоком подмыло грунт, и это привело к обрушению части газопровода. Поврежденными оказались 200 метров трубы.

Ночью 5 января специалисты остановили подачу газа в аварийном режиме и переключили потребителей на другие линии. Из-за этого в системе снизилось давление.

Утром начались работы по восстановлению поврежденного участка газопровода. На время ремонта 900 абонентов остались без газа, а также не работали три котельные — на улице Свердлова, 4, Свердлова, 13 и ОСС-1.

В пресс-службе администрации Крымского района обещали восстановить подачу топлива к 13:00.