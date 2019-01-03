В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде

Краснодарский край

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В Сочи 3 января ожидается ухудшение погоды

По данным пресс-службы администрации курорта, с вечера в течение суток в прибрежной части Сочи ожидается дождь с грозой. Утром и днем 4 января прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 м/с. В предгорной зоне возможны сильные осадки. По поручению главы города все службы переведены на режим повышенной готовности.

Спасатели призвали гостей и жителей курорта быть осторожными и воздержаться от походов в горы. Также с 3 по 6 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря — лавиноопасно. 

Погода Сочи
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В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде
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