В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Жителей и гостей Краснодара утром 5 января предупредили о непогоде

В краевом центре в субботу прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с и дождь, переходящий в мокрый снег, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.