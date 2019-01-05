В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Краснодарский край Маша Томилина
Жителей и гостей Краснодара утром 5 января предупредили о непогоде
В краевом центре в субботу прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с и дождь, переходящий в мокрый снег, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Напомним, в конце декабря главный метеоролог Кубани Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, какая погода будет в новогодние каникулы в Краснодарском крае.
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