Будет ли снег в новогоднюю ночь: главный метеоролог Кубани сделал прогноз на зимние каникулы

Руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал, какая погода будет в регионе в новогодние каникулы

Главный метеоролог Кубани сообщил, что до конца года в регионе установится теплая погода.

Дневные температуры в крае в предпраздничные дни — 0-5 °С, в южной части региона потеплеет до 8 °С. В Краснодаре столбики термометров поднимутся до 5-7 °С, ночью ожидается около -2...+3 °С.

«В этом году жители края уже не увидят солнца. В регионе ожидаются осадки, в том числе и в Краснодаре. Серьезные осадки прогнозируют 29 декабря, а также ночью и утром 30-го, но к вечеру должно распогодиться», — рассказал порталу Юга.ру Андрей Бондарь.