Будет ли снег в новогоднюю ночь: главный метеоролог Кубани сделал прогноз на зимние каникулы
Руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал, какая погода будет в регионе в новогодние каникулы
Главный метеоролог Кубани сообщил, что до конца года в регионе установится теплая погода.
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Дневные температуры в крае в предпраздничные дни — 0-5 °С, в южной части региона потеплеет до 8 °С. В Краснодаре столбики термометров поднимутся до 5-7 °С, ночью ожидается около -2...+3 °С.
«В этом году жители края уже не увидят солнца. В регионе ожидаются осадки, в том числе и в Краснодаре. Серьезные осадки прогнозируют 29 декабря, а также ночью и утром 30-го, но к вечеру должно распогодиться», — рассказал порталу Юга.ру Андрей Бондарь.
В новогоднюю ночь в крае прогнозируют небольшие осадки. Термометры покажут +1…-4 °С, в юго-восточных предгорьях при прояснении похолодает до -6…-8 °С.
«В Краснодаре в новогоднюю ночь будет облачно. Установится нулевая температура, поэтому, к сожалению, ожидается небольшой дождь. Ночью будет -1…+1 °С», — добавил главный метеоролог Кубани.
Уже 1 января синоптики ожидают возвращения холодного фронта, возможно штормовое предупреждение.
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В первую неделю января температурный фон будет ровным. Днем ожидается в среднем 2-3 °С, ночью температура опустится до -2...-3 °С. К 4 января в регионе заметно похолодает, а в конце каникул прогнозируют потепление — 10 января будет до 8-10 °С.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 1 января на юге России можно будет наблюдать комету Виртанена. В этом году небесное тело изумрудного цвета видно особенно ярко из-за максимального сближения с Землей.
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