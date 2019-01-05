В Сочи два человека попали под лавину
В горах Красной Поляны днем 5 января сошла снежная лавина, есть жертвы
На горном курорте на высоте 2300 метров под лавину попали два человека, которые катались на оборудованной трассе, закрытой из-за штормового предупреждения, сообщиили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте работают специалисты аварийно-спасательной службы и сотрудники Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей — всего 8 человек и 4 единицы спецтехники.
Напомним, в Сочи до 6 января действует экстренное предупреждение по лавиноопасности на отметках выше 1500 метров.
Как сообщали Юга.ру, вечером 4 января в Северной Осетии запретили проезд тарнспорта по Транскавказской магистрали из-за снегопада и угрозы схода лавин.
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