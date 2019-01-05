Под лавиной в горах Сочи погибли два туриста из Москвы

Краснодарский край

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Следователи назначили проверку по факту гибели двух 35-летних мужчин при сходе лавины в горах Сочи 5 января

Как сообщали Юга.ру, днем 5 января на горном курорте в Сочи на высоте 2300 метров два человека попали под лавину.

«Следственный отдел по Адлерском району Сочи проводит проверку по факту гибели двух жителей Москвы, оба 1983 года рождения. Установлено, что мужчины находились на территории, закрытой для катания», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

В пресс-службе СК добавили, что в момент схода лавины в опасной зоне были три туриста, однако третий мужчина остался жив.

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