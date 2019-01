Под лавиной в горах Сочи погибли два туриста из Москвы

View this post on Instagram

Несчастный случай произошел сегодня, 5 января, на высоте 2300 метров. . Здесь самопроизвольно сошла лавина. . Погибли два человека (мужчины), которые катались на оборудованной, но закрытой из-за непогоды трассе. . На месте происшествия прямо сейчас работают спасатели. . Видео (не с места происшествия), автор: @tony_zotov via @tipichkrd