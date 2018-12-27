Руководство закрывающегося завода «Электроцинк» в Северной Осетии пообещало работникам помочь с выплатой кредитов
Руководство владикавказского завода «Электроцинк», который готовят к консервации, решило помочь работникам с выплатами займов, полученных от предприятия
Ранее работники получали ссуды от предприятия на разные нужды и кредиты по жилищной программе «Электроцинка». Генеральный директор завода Игорь Ходыко 26 декабря заявил, что все сотрудники получат отсрочку по выплатам на один год.
Он добавил, что руководство завода обратилось в банки и попросило о реструктуризации долгов сотрудников «Электроцинка». В финансовых организациях пояснили, что схемы реструктуризации задолженности будут рассматривать индивидуально с учетом кредитной истории заемщика, сообщили в пресс-службе ОАО «Электроцинк».
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Как сообщали Юга.ру, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 22 декабря сообщил, что завод «Электроцинк» поставят на консервацию. Решение приняли после пожара, который произошел на заводе в октябре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
После пожара местные жители устроили митинг и потребовали закрыть завод. Глава Владикавказа потребовал перенести предприятие на Урал. В республике 28 октября создали комиссию по прекращению работы предприятия.
Жители Северной Осетии несколько лет добиваются закрытия завода, который загрязняет окружающую среду. За последние десять лет там неоднократно случались выбросы вредных веществ.
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