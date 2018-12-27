Руководство закрывающегося завода «Электроцинк» в Северной Осетии пообещало работникам помочь с выплатой кредитов

Руководство владикавказского завода «Электроцинк», который готовят к консервации, решило помочь работникам с выплатами займов, полученных от предприятия

Ранее работники получали ссуды от предприятия на разные нужды и кредиты по жилищной программе «Электроцинка». Генеральный директор завода Игорь Ходыко 26 декабря заявил, что все сотрудники получат отсрочку по выплатам на один год.

Он добавил, что руководство завода обратилось в банки и попросило о реструктуризации долгов сотрудников «Электроцинка». В финансовых организациях пояснили, что схемы реструктуризации задолженности будут рассматривать индивидуально с учетом кредитной истории заемщика, сообщили в пресс-службе ОАО «Электроцинк».