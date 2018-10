Жители Владикавказа вновь вышли на митинг с требованием закрыть завод «Электроцинк». Власти заговорили о референдуме

View this post on Instagram

ВЫХОДИ! ВЫХОДИ!! МИТИНГ! Во Владикавказе люди вышли на митинг у Дома Правительства после пожара на "Электроцинке". Они требуют закрыть завод. Приехала полиция, чтобы их разогнать. А люди не собираются расходиться. Они ждут Главу Северной Осетии - Вячеслава Битарова. Протестующие собрались у здания правительства и скандируют "Выходи". На защиту чиновников уже приходил ОМОН. Но те как пришли, так и ушли обратно. #владикавказ #электроцинк