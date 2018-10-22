Жители Владикавказа вновь вышли на митинг с требованием закрыть завод «Электроцинк». Власти заговорили о референдуме

Во Владикавказе более 700 человек 22 октября вышли на стихийный митинг с требованием закрыть металлургический завод «Электроцинк»

Люди собрались около здания правительства Северной Осетии и потребовали встречи с главой республики Вячеславом Битаровым.

Битаров вышел к ним и после общения пообещал, что на заедании 25 октября депутаты республиканского парламента рассмотрят вопрос проведения референдума о закрытии завода. Он заявил, что готов обратиться с просьбой о ликвидации предприятия к президенту страны.

Митингующие отметили, что их главная задача вовсе не обвинять власть региона, а поддержать ее инициативу закрыть «Электроцинк», если руководство завода не в состоянии сделать его работу экологически безопасной.

Также Битаров призвал собравшихся создать инициативную группу в составе 10-15 человек и совместно решать вопрос в правовом поле, передает ИА «15-й регион».