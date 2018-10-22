Жители Владикавказа вновь вышли на митинг с требованием закрыть завод «Электроцинк». Власти заговорили о референдуме
Во Владикавказе более 700 человек 22 октября вышли на стихийный митинг с требованием закрыть металлургический завод «Электроцинк»
Люди собрались около здания правительства Северной Осетии и потребовали встречи с главой республики Вячеславом Битаровым.
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ВЫХОДИ! ВЫХОДИ!! МИТИНГ! Во Владикавказе люди вышли на митинг у Дома Правительства после пожара на "Электроцинке". Они требуют закрыть завод. Приехала полиция, чтобы их разогнать. А люди не собираются расходиться. Они ждут Главу Северной Осетии - Вячеслава Битарова. Протестующие собрались у здания правительства и скандируют "Выходи". На защиту чиновников уже приходил ОМОН. Но те как пришли, так и ушли обратно. #владикавказ #электроцинк
Битаров вышел к ним и после общения пообещал, что на заедании 25 октября депутаты республиканского парламента рассмотрят вопрос проведения референдума о закрытии завода. Он заявил, что готов обратиться с просьбой о ликвидации предприятия к президенту страны.
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Митингующие отметили, что их главная задача вовсе не обвинять власть региона, а поддержать ее инициативу закрыть «Электроцинк», если руководство завода не в состоянии сделать его работу экологически безопасной.
Также Битаров призвал собравшихся создать инициативную группу в составе 10-15 человек и совместно решать вопрос в правовом поле, передает ИА «15-й регион».
Как сообщали Юга.ру, ночью 21 октября на «Электроцинке» произошел пожар, в результате погиб сотрудник МЧС. После инцидента работу завода приостановили. Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал перенести завод на Урал.
«Электроцинк» — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии России, входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. Годом основания считается 1904-й. Жители республики добиваются закрытия завода на протяжении многих лет, говоря о том, что он загрязняет окружающую среду. Только за последние 10 лет там неоднократно случались выбросы вредных веществ. А Битаров высказывался за закрытие завода в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году.
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