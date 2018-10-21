В пожаре на заводе во Владикавказе погиб один человек

Северная Осетия

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Во Владикавказе ночью 21 октября произошел пожар, в котором погиб один человек и несколько пострадали

Сообщение о возгорании на заводе «Электроцинк» на улице Заводской поступило спасателям в 3:16. Площадь пожара составляет 4,5 тыс. кв. метров в цеху электролиза цинка. К тушению привлекли 102 человека и 29 единиц техники.

«В цехе завода идет выделение водорода. В связи с этим личный состав был выведен из здания, тушение пожара осуществляется с улицы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

На месте пожара погиб один сотрудник МЧС, еще двое пострадали, пишут РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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