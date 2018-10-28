В Северной Осетии создали комиссию по прекращению работы завода «Электроцинк»

Власти Северной Осетии приняли решение о закрытии металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе

На заседании парламента республики депутаты подготовили обращение на имя целого ряда руководителей федеральных ведомств во главе с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, а также на имя генерального директора Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрея Козицына с требованием прекратить деятельность завода «Электроцинк» на территории Владикавказа.

Было отмечено, что предприятие не выполняет условия соглашения с Роспотребнадзором по взаимодействию в рамках обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, также не соблюдается график мероприятий по организации санитарно-защитной зоны. В результате опасность причинения вреда здоровью горожан остается очень высокой.

Также в республике сформировали комиссию по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности ОАО «Электроцинк», цель работы которой — полное прекращение деятельности завода. Так как проблему нужно решать в правовом поле, комиссия займется привлечением компетентных специалистов в области экологии, медицины, юриспруденции для сбора и анализа доказательной базы, которая послужит основанием для обращения в суд. Для оплаты услуг специалистов решено сформировать специальный негосударственный фонд во главе с Виталием Калоевым, возглавляющим инициативную группу общественников, и депутатом парламента Северной Осетии Зелимом Ватаевым.

Глава республики Вячеслав Битаров подчеркнул, что в идеале видит решение вопроса в перепрофилировании производства, чтобы работники завода были трудоустроены, передает ИА «15-й регион».