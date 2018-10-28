В Северной Осетии создали комиссию по прекращению работы завода «Электроцинк»
Власти Северной Осетии приняли решение о закрытии металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе
На заседании парламента республики депутаты подготовили обращение на имя целого ряда руководителей федеральных ведомств во главе с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, а также на имя генерального директора Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрея Козицына с требованием прекратить деятельность завода «Электроцинк» на территории Владикавказа.
Было отмечено, что предприятие не выполняет условия соглашения с Роспотребнадзором по взаимодействию в рамках обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, также не соблюдается график мероприятий по организации санитарно-защитной зоны. В результате опасность причинения вреда здоровью горожан остается очень высокой.
Также в республике сформировали комиссию по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности ОАО «Электроцинк», цель работы которой — полное прекращение деятельности завода. Так как проблему нужно решать в правовом поле, комиссия займется привлечением компетентных специалистов в области экологии, медицины, юриспруденции для сбора и анализа доказательной базы, которая послужит основанием для обращения в суд. Для оплаты услуг специалистов решено сформировать специальный негосударственный фонд во главе с Виталием Калоевым, возглавляющим инициативную группу общественников, и депутатом парламента Северной Осетии Зелимом Ватаевым.
Глава республики Вячеслав Битаров подчеркнул, что в идеале видит решение вопроса в перепрофилировании производства, чтобы работники завода были трудоустроены, передает ИА «15-й регион».
Как сообщали Юга.ру, ночью 21 октября на «Электроцинке» произошел пожар, в результате погиб сотрудник МЧС. По факту пожара возбудили уголовное дело. Работу завода приостановили.
После инцидента местные жители устроили митинг с требованием закрыть предприятие.
«Электроцинк» — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии России, входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. Годом основания считается 1904-й. Жители республики добиваются закрытия завода на протяжении многих лет, говоря о том, что он загрязняет окружающую среду. Только за последние 10 лет там неоднократно случались выбросы вредных веществ. А Битаров высказывался за закрытие завода в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году.
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