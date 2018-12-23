Работу завода «Электроцинк» в Северной Осетии остановят

В Северной Осетии завод «Электроцинк» поставят на консервацию

Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров 22 декабря. По его словам, власти Северной Осетии и руководство УГМК (Уральской горно-металлургической компании, в которую ходит предприятие) в декабре договорились о консервации завода. Для этого необходимо сделать проект. По предварительным подсчетам, его разработка займет несколько месяцев. После этого его нужно утвердить в Ростехнадзоре.

Глава региона пояснил, что сейчас рассматривают варианты трудоустройства рабочих завода. Власти республики предложили руководителям УГМК создать на базе завода другое, безопасное производство, например, машиностроительное или сборочное.

Битаров отметил, что на балансе «Электроцинка» находятся санаторий «Сосновая роща», детский оздоровительный лагерь «Металлург», дом культуры «Металлург», ведомственный детский сад. УГМК намерен финансировать их до апреля следующего года. глава республики добавил, что власти заинтересованы в том, что эти учреждения продолжали работу, сообщает ТАСС.