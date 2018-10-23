После пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе и гибели пожарного возбудили дело
Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, в результате которого погиб человек
Как сообщали Юга.ру, ночью 21 октября на «Электроцинке» произошел пожар, в результате погиб сотрудник МЧС.
По версии следствия, возгорание произошло в одном из помещений электролитного цеха. Дежурная смена покинула помещение, не сумев справиться с огнем, к месту происшествия вызвали пожарных.
Когда прибывшие сотрудники МЧС приступили к ликвидации огня, у входных ворот цеха обрушилась кирпичная стена. Под завалом погиб 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части №1, двое других сотрудников пострадали и были госпитализированы.
«Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения, установленных в цехе, и объяснения очевидцев происшествия дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта, послужившие возникновению пожара», — сообщили в пресс-службе СКР по Северной Осетии.
Именно это, отметили в ведомстве, повлекло смерть человека, а также причинение ущерба ОАО «Электроцинк» на сумму свыше 500 тыс. рублей
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, к нему причастные.
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