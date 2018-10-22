Глава Владикавказа потребовал закрыть горевший завод и перенести его на Урал
Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев 22 октября обратился к владельцу завода «Электроцинк» с требованием закрыть предприятие
В своем инстаграме Махарбек Хадарцев написал, что завод «Электроцинк» губит здоровье горожан. По его словам, никакая прибыль не может оправдать причиняемого вреда.
«Жители Владикавказа перестали верить статотчетам руководства завода и республики: у нас нет "исторически низких цифр" по онкологии, нет! Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!» — сказано в публикации.
View this post on Instagram
❗❗❗Я, Махарбек Хадарцев, глава муниципального образования г. Владикавказ, от имени жителей города, от себя лично, обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод Электроцинк, уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Сегодняшняя катастрофа ещё раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного - завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа. Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди. Жители Владикавказа перестали верить статотчетам руководства завода и республики: у нас нет «исторически низких цифр» по онкологии, нет! Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!
Как сообщали Юга.ру, ночью 21 октября во Владикавказе произошел пожар на заводе «Электроцинк», в результате погиб человек. На следующий день гендиректор предприятия Игорь Ходыко заявил, что завод закроют на два месяца.
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.