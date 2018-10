Глава Владикавказа потребовал закрыть горевший завод и перенести его на Урал

View this post on Instagram

❗❗❗Я, Махарбек Хадарцев, глава муниципального образования г. Владикавказ, от имени жителей города, от себя лично, обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод Электроцинк, уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Сегодняшняя катастрофа ещё раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного - завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа. Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди. Жители Владикавказа перестали верить статотчетам руководства завода и республики: у нас нет «исторически низких цифр» по онкологии, нет! Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!