Глава Владикавказа потребовал закрыть горевший завод и перенести его на Урал

Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев 22 октября обратился к владельцу завода «Электроцинк» с требованием закрыть предприятие

«Жители Владикавказа перестали верить статотчетам руководства завода и республики: у нас нет "исторически низких цифр" по онкологии, нет! Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!» — сказано в публикации.