Минприроды: Завод «Электроцинк» в Северной Осетии выполнял все экологические требования
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин 7 ноября сообщил, что завод «Электроцинк» в Северной Осетии выполнял все экологические требования
Об этом глава ведомства рассказал на правительственном часе в Совете Федерации. По словам Кобылкина, завод не имел особых замечаний от Росприроднадзора.
«По нашей линии Росприроднадзора замечаний к нему никогда не было. Все, что мы просили и требовали, он всегда выполнял», — уточнил министр.
По его словам, это предприятие «практически градообразующее». Оно одно из крупнейших во Владикавказе. Кобылкин добавил, что вопрос о дальнейшей работе завода должны решать власти республики, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, во Владикавказе ночью 21 октября на заводе «Электроцинке» случился пожар, в результате погиб сотрудник МЧС. По факту пожара возбудили уголовное дело. Работу предприятия временно остановили.
После происшествия местные жители устроили митинг и потребовали закрыть «Электроцинк». Глава Владикавказа потребовал закрыть горевший завод и перенести его на Урал. В республике 28 октября создали комиссию по прекращению работы предприятия.
«Электроцинк» — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии России, входит в структуру Уральской горно-металлургической компании.
В течение многих лет жители республики добиваются закрытия завода. Они заявляют, что предприятие загрязняет окружающую среду. Только за последние десять лет там неоднократно случались выбросы вредных веществ. Глава республики Вячеслав Битаров высказывался за закрытие завода во время своей предвыборной кампании в 2016 году.
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