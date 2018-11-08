Минприроды: Завод «Электроцинк» в Северной Осетии выполнял все экологические требования

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин 7 ноября сообщил, что завод «Электроцинк» в Северной Осетии выполнял все экологические требования

Об этом глава ведомства рассказал на правительственном часе в Совете Федерации. По словам Кобылкина, завод не имел особых замечаний от Росприроднадзора.

«По нашей линии Росприроднадзора замечаний к нему никогда не было. Все, что мы просили и требовали, он всегда выполнял», — уточнил министр.

По его словам, это предприятие «практически градообразующее». Оно одно из крупнейших во Владикавказе. Кобылкин добавил, что вопрос о дальнейшей работе завода должны решать власти республики, сообщает ТАСС.