Главную елку Краснодара откроют 22 декабря

На Театральной площади Краснодара 22 декабря состоится торжественное открытие главной елки города

Праздник начнется в 12:30 с новогоднего представления «Снежный кодекс». В нем примут участие коллективы муниципальных учреждений культуры.

В этот день проведут парад Дедов Морозов. Они пройдут по улице Красной от Пушкинской к Театральной площади.

Затем у главной елки начнется «Снежный флешмоб», в котором смогут принять участие все желающие. В программе — хит-парад песен уходящего года, хоровод и концерт. Праздник завершат зажиганием огней на главной городской елке.

Праздничные мероприятия будут проходить до конца зимних каникул, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.