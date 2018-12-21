Главную елку Краснодара откроют 22 декабря
На Театральной площади Краснодара 22 декабря состоится торжественное открытие главной елки города
Праздник начнется в 12:30 с новогоднего представления «Снежный кодекс». В нем примут участие коллективы муниципальных учреждений культуры.
В этот день проведут парад Дедов Морозов. Они пройдут по улице Красной от Пушкинской к Театральной площади.
Затем у главной елки начнется «Снежный флешмоб», в котором смогут принять участие все желающие. В программе — хит-парад песен уходящего года, хоровод и концерт. Праздник завершат зажиганием огней на главной городской елке.
Праздничные мероприятия будут проходить до конца зимних каникул, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 декабря открыли рождественскую ярмарку. В этот же день в краевой столице начали работать елочные базары. Места их расположения на интерактивной карте можно посмотреть здесь.
Напомним, в новогодние каникулы в центре Краснодара ограничат движение транспорта.
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