В Краснодаре начали устанавливать главную елку города
На Театральной площади Краснодара 26 ноября начали монтаж главной новогодней елки города
Завершить установку ели планируют к 4 декабря. К 14 декабря ее украсят.
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Высота ели составляет 22 метра. Ее украсят в серебристо-золотой гамме, как и в предыдущие годы. В вечернее время на ней будет гореть гирлянда из 100 светодиодных лампочек. Также ель украсят 11 световыми ожерельями серебряного и золотого цвета, белыми и серебристо-зелеными снежинками и шарами.
Эту искусственную ель устанавливают с 2014 года. Каждый год после новогодних праздников ее вместе с игрушками отправляют на специальный склад, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Начальник городского управления культуры Ирина Лукинская сообщила, что в этом году открытие городской елки пройдет 22 декабря. Зрителям представят театрализованное шоу, в котором примут участие все муниципальные учреждения культуры. Запланирована презентация новогодних спектаклей и праздничных программ.
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Также 22 декабря состоится парад Дедов Морозов. Они пройдут по улице Красной от Пушкинской до Театральной площади.
С 1 декабря в Краснодаре начнут монтаж еще восьми новогодних елок. Они будут находиться на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина, Мачуги и Трамвайной, проспекта Чекистов и бульвара Платанового, на Красной, 35, напротив здания ЗСК, перед кинотеатром «Болгария», в сквере имени Гатова на пересечении Стасова и Селезнева, а также в сквере «Субботнем» на Уральской.
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