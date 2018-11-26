В Краснодаре начали устанавливать главную елку города

На Театральной площади Краснодара 26 ноября начали монтаж главной новогодней елки города

Высота ели составляет 22 метра. Ее украсят в серебристо-золотой гамме, как и в предыдущие годы. В вечернее время на ней будет гореть гирлянда из 100 светодиодных лампочек. Также ель украсят 11 световыми ожерельями серебряного и золотого цвета, белыми и серебристо-зелеными снежинками и шарами.

Эту искусственную ель устанавливают с 2014 года. Каждый год после новогодних праздников ее вместе с игрушками отправляют на специальный склад, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.