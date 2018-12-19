В центре Сочи отменили традиционный городской праздник «Новогодняя ночь»

Краснодарский край

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В Сочи отменили городской праздник, посвященный встрече Нового года, который традиционно отмечали в центре курорта

В прошлые годы жители и гости курорта встречали новогоднюю ночь на площади Искусств или на площади Флага. Там проходил многочасовой марафон-концерт творческих коллективов, в полночь всех гостей праздника приезжал поздравить мэр.

«Праздника "Новогодняя ночь" в центре курорта не будет, так как все мероприятия перенесены в Красную Поляну», — пояснили порталу Юга.ру в управлении культуры администрации Сочи.

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В управлении напомнили, что в рамках новогодней программы 31 декабря на курортах Красной Поляны покажут светодиодное и пиротехническое шоу, устроят концерт группы Uma2rman и организуют прямую трансляцию поздравительной речи президента России Владимира Путина.

Как сообщали Юга.ру, 23 декабря в Сочи проведут флешмоб Снегурочек. Перед Новым годом курорт задекорируют в единой праздничной стилистике «Южное вьюжное настроение».

Новый год Праздники Сочи

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