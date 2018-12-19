В центре Сочи отменили традиционный городской праздник «Новогодняя ночь»

В Сочи отменили городской праздник, посвященный встрече Нового года, который традиционно отмечали в центре курорта

В прошлые годы жители и гости курорта встречали новогоднюю ночь на площади Искусств или на площади Флага. Там проходил многочасовой марафон-концерт творческих коллективов, в полночь всех гостей праздника приезжал поздравить мэр.

«Праздника "Новогодняя ночь" в центре курорта не будет, так как все мероприятия перенесены в Красную Поляну», — пояснили порталу Юга.ру в управлении культуры администрации Сочи.